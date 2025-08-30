DOLAR
Ordu'nun Ünye'sinde 'pat pat' kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Ünye'de tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi; cenazeler İnkur Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:41
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, halk arasında 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden dört kişi yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni ve defin

Kazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf (49), ablası Ayşe (63), yengesi Güler Tunçel (55) ile torunu Burak Asaf Çimen (8) için İnkur Mahallesi'ndeki Kerimoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından cenazeler aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene katılanlar ve yaralıların durumu

Törene vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan kazada yaralanan sürücünün eşi Nurten Tunçel ile 8 yaşındaki oğlu ve 6 yaşındaki torununun tedavileri hastanelerde devam ediyor.

