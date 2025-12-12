Ordu Tanıtım Günleri Keçiören'de Başladı — Yöresel Lezzetler 14 Aralık’a Kadar

Ordu Tanıtım Günleri Keçiören'de Başladı

Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde Anadolu Ordulular Federasyonu tarafından düzenlenen 'Ordu Tanıtım Günleri Yöresel Ürünler Kültür ve Sanat Festivali' başladı. Festival, 14 Aralıka kadar devam edecek ve Ordu'nun kültürel değerleri ile yöresel lezzetleri Ankaralılarla buluşturacak.

Açılış törenine yoğun katılım

Açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, İYİ Parti Adana Milletvekili ve Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Av. Serkan Bedirhanoğlu, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyon Başkanı Erdoğan Yıldırım, çok sayıda milletvekili, Ordu’nun ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak törendeki konuşmasında, 'Gurbetteki Ordululara Ordu’yu hatırlatmak ve unutturmamak gerekiyor. Ben burada stant açmış olanlara, belediyelerimize hayırlı kazançlar diliyor ve bu çabalarının devamını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı temsilen yaptığı konuşmada şu mesajları paylaştı: 'Bugün burada Ordulularla Keçiörenli hemşerilerimizin bir araya gelmesine vesile olan Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’a çok teşekkür ediyoruz. Ordu günlerinin yapılması için gerekli emeğin, çabanın ve mücadelenin verilmesinde pay sahibi olan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bizler Keçiören’de çok sayıda Ordulu hemşehrimizi ağırlıyoruz, onlarla kapı komşuluğu yapıyoruz, dostluk yapıyoruz, aile oluyoruz. Ben Erzurumlu bir hemşehriniz olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş adına hem de Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan adına sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum.'

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da Ordu'nun önemine vurgu yaparak, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun selamlarını iletti ve şunları söyledi: 'Ordu bizim için çok önemli bir şehir. Çünkü biz Ordu’nun yiğit evladı, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’na sahibiz. Bugün buraya Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun size en kalbi selamlarını iletmek üzere geldik. Ankara’nın Keçiören sentimde Keçiören Belediye Başkanımızın ve Anadolu Ordular Derneği’nin önderliğinde düzenlenen bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.'

Etkinlikte kültür ve lezzetler ön planda

Açılış konuşmalarının ardından alanda sahnelenen yöresel halk oyunlarıyla renkli görüntüler oluştu. Protokol üyeleri stantları gezerek Ordu kültürünü yakından izledi. Vatandaşların ziyaretine açık etkinlik alanında Ordu'nun yöresel lezzetleri, el sanatları ve tanıtım stantları büyük ilgi gördü.

'Ordu Tanıtım Günleri Yöresel Ürünler Kültür ve Sanat Festivali', ziyaretçilere açık şekilde 14 Aralıka kadar Keçiören Fatih Stadı'nda devam edecek.

