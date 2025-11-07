Ordu Ünye'de Dolmuş Cip'e Çarptı: 13 Yaralı, 11'i Öğrenci

Kaza ve yaralılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 11'i öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Fikret A. idaresindeki 52 D 5039 plakalı dolmuş minibüsü, aynı istikamette seyreden ve sürücüsü Musa G. olan 34 NIC 244 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cipte bulunan Orhan A. ile dolmuştaki bir öğretmen ve 11 öğrenci yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Ünye Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yaralanan öğrencilerin, Fatih Ortaokulu öğrencileri olduğu ve 10 Kasım hazırlıkları için yaptıkları spor çalışmalarından döndükleri öğrenildi.

Kamera görüntüleri ve soruşturma

Kazaya ilişkin bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dolmuş seyir halindeyken önündeki cipin durduğu ve bu sırada çarpışmanın gerçekleştiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

