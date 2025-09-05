Ordu Ünye'de Silahlı Kavga: 2 Kardeşi Öldüren Zanlı Tutuklandı
Olayın Detayları
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi Zembek mevkisinde, dün su borusu nedeniyle çıkan kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi.
Olayda Mehmet ve kardeşi Hasan Ballı'yı silahla ateş ederek öldüren şüpheli H.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
H.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cenaze Töreni
Mehmet ve Hasan Ballı'nın cenazeleri, Aydıntepe Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.