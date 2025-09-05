DOLAR
Ordu Ünye'de Silahlı Kavga: 2 Kardeşi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde su borusu nedeniyle çıkan kavgada Mehmet ve Hasan Ballı'yı öldüren H.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı; cenazeler Aydıntepe'de toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:57
Ordu Ünye'de Silahlı Kavga: 2 Kardeşi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ordu Ünye'de Silahlı Kavga: 2 Kardeşi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi Zembek mevkisinde, dün su borusu nedeniyle çıkan kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi.

Olayda Mehmet ve kardeşi Hasan Ballı'yı silahla ateş ederek öldüren şüpheli H.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

H.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze Töreni

Mehmet ve Hasan Ballı'nın cenazeleri, Aydıntepe Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

