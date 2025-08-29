DOLAR
Ordu Ünye'de Tarım Aracı Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Öldü, Baba Yaralandı

Keçigeçmez Geçidi'nde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Muharrem Sönmez hayatını kaybetti, babası Hamza Sönmez yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:06
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı uçuruma yuvarlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Keçigeçmez geçidi mevkisinde meydana gelen kazada Muharrem Sönmez (23) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı uçuruma yuvarlandı.

Müdahale ve sağlık durumu

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı yerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücünün babası Hamza Sönmez, tedavi için Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü öldü, babası yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

