Ordu Ünye'de Tarım Aracı Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Öldü, Baba Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı uçuruma yuvarlandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Keçigeçmez geçidi mevkisinde meydana gelen kazada Muharrem Sönmez (23) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı uçuruma yuvarlandı.
Müdahale ve sağlık durumu
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı yerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücünün babası Hamza Sönmez, tedavi için Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
