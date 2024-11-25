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Ordu ve Gümüşhane'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ordu ve Gümüşhane'deki bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitim 1 gün durduruldu. Engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:07
Ordu ve Gümüşhane'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ordu ve Gümüşhane'de Kar Engel Oluyor

Ordu ve Gümüşhane'de yoğun kar yağışı, eğitim uygulamalarını etkiledi. Bazı ilçelerde eğitim, 1 gün süreyle durduruldu.

Ordu'da Alınan Önlemler

Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, tüm okulların eğitim faaliyetlerine yarın ara verildi. Ayrıca, Fatsa ilçesinde Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz ve Erenyurt mahallelerindeki okullar da eğitime ara verdi.

Gümüşhane'deki Durum

Gümüşhane Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam ettiğini aktardı. Bu nedenle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde taşımalı eğitimde 1 gün süreyle eğitim durduruldu.

Kamuda İdari İzin Uygulaması

Bu süreçte engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği ön planda tutuluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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