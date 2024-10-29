Oregon ve Washington'daki Oy Sandıklarına Saldırı

ABD'de Oy Sandıklarına Saldırı Olayı

ABD'nin Oregon ve Washington eyaletlerinde, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için kurulan oy sandıklarına yönelik iki ayrı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Oregon'daki Yangın Olayı

Oregon bölge polisinin açıklamalarına göre, eyaletteki bir oy sandığı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verilmiştir. Yangın, sandığın yanında duran bir araçtaki şahsın, yangın çıkarıcı bir cihazı sandığın dışına yerleştirmesiyle başlamıştır. Bu olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiştir.

Polis yetkilileri, yangının dış müdahale ve sandığın iç mekanizması sayesinde kontrol altına alındığını, ancak bu yangında 3 oy pusulasının yanmış olduğunu bildirmiştir.

Washington'daki İkinci Saldırı

Oregon'daki yangından birkaç saat sonra Washington'da da benzer bir saldırı meydana gelmiştir. Burada ateşe verilen oy sandığındaki söndürme mekanizmasına rağmen, yüzlerce oy pusulasının yok olduğu belirtilmiştir.

Bağlantılı Olaylar

Polis, iki olayın birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade etmiştir. Clark bölgesi denetçisi Greg Kimsey, bu saldırıları "çok üzücü" olarak nitelendirerek, "Bu, demokrasimize doğrudan bir saldırıdır." şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca, potansiyel saldırılarda oluşabilecek zararın azaltılması amacıyla oy pusulalarının daha sık toplanacağı bilgisini vermiştir.

Olayın Soruşturulması

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), iki farklı saldırı olayı üzerinde detaylı bir inceleme yürütmektedir.