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Orgeneral Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 12:11
Orgeneral Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Oramiral Dragone, Türkiye'yi resmi davetlisi olarak ziyaret ediyor.

Orgeneral Gürak, Dragone'yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi bir törenle karşıladı. Törende NATO Marşı ve İstiklal Marşı çalındı, ardından Dragone, Onur Kıtası'nı selamladı.

Törenin ardından iki lider, basına kapalı bir görüşme yaptı. İkili görüşmenin detayları ise henüz açıklanmadı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sol 2), resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sol 2), resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi (solda) Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sol 2), resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sol 2), resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi (solda) Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

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