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Orgeneral Gürak ve Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Fransız mevkidaşı Orgeneral Burkhard ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 12:21
Orgeneral Gürak ve Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard Görüştü

Orgeneral Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı ile Bir Araya Geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Orgeneral Burkhard, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret ederken, Gürak tarafından Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi bir törenle karşılandı.

Resmi Tören ile Karşılama

Tören sırasında, iki ülkenin milli marşları çalındı ve ardından Orgeneral Burkhard, onur kıtasını selamladı. Bu resmi karşılama, Türkiye ve Fransa arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Basına Kapalı Görüşme

Karşılama töreninin ardından, Orgeneral Gürak ve Orgeneral Burkhard, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantının, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geleceği hakkında fikir alışverişi yapmak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard (solda) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Burkhard'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard (solda) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Burkhard'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

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