Orgeneral Gürak ve Tümgeneral Sabah'ın Önemi Görüşmesi

Keskin Bağlar: Orgeneral Gürak ve Tümgeneral Sabah Ankara'da Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuveyt Devleti Genelkurmay Başkan Vekili Tümgeneral Ahmad Al Sabah ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, Kuveytli komutanın Ankara ziyareti kapsamında yapıldı.

Gürak, Tümgeneral Sabah'ı Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen askeri bir törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından, Tümgeneral Sabah Onur Kıtası'nı selamladı.

Törenin ardından, Orgeneral Gürak ve Tümgeneral Sabah, basına kapalı bir ortamda baş başa ve heyetler arası detaylı bir görüşme yürüttü. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve ilişkileri güçlendirme açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Kuveyt Devleti Genelkurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Ahmad Al Sabah (sağda) ile bir araya geldi. Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tümgeneral Sabah'ı Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Kuveyt Devleti Genelkurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Ahmad Al Sabah (sağda) ile bir araya geldi. Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tümgeneral Sabah'ı Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.