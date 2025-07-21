Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Lafchiski ile Görüştü

Orgeneral Gürak, Kuzey Makedonya ile İlişkileri Güçlendiriyor

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Tümgeneral Lafchiski, Türkiye'yi resmi ziyareti kapsamında Genelkurmay Başkanlığı’nda onuruna düzenlenen törende, milli marşların çalınmasının ardından Onur Kıtası'nı selamlayarak karşılandı.

Karşılamanın ardından iki komutan, basına kapalı olarak görüşmeler yaptı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini daha da güçlendirme amacı taşımaktadır.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski (solda) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Lafchiski’yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski (solda) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Lafchiski’yi Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.