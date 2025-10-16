Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Orionid Meteor Yağmuru 2025: Türkiye Semalarını Aydınlatacak

Ekim ayının gelmesiyle gökyüzü tutkunlarını heyecanlandıran Orionid meteor yağmuru, 2025'te de unutulmaz bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Halley'in ardında bıraktığı kozmik toz bulutunun en dikkat çekici miraslarından biri olan bu olayda saatte onlarca meteor görülmesi bekleniyor.

Orionid Meteor Yağmuru Nedir?

Dünya, her yıl Ekim ve Kasım aylarında, Halley'in Güneş etrafındaki yörüngesinde bıraktığı enkaz bulutunun içinden geçer. Bu enkaz, kum tanesinden küçük çakıl taşlarına kadar çeşitli boyutlardaki parçacıklardan oluşur. Parçacıklar atmosferimize saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla girip sürtünme sonucu yanarak parlak izler bırakır; biz de bunları "yıldız kayması" olarak görürüz. Yağmurun adı, meteorların gökyüzünde belirdiği nokta olan Avcı (Orion) Takımyıldızı'ndan gelir.

2025 Tarihleri ve Zirve Zamanı

NASA ve diğer uluslararası uzay ajansları verilerine göre Orionid meteor yağmuru 2 Ekim ile 12 Kasım 2025 tarihleri arasında aktif olacak. Bu periyodun en yoğun gecesi, yani saatte en çok meteorun gözleneceği an 22 Ekim'i 23 Ekim'e bağlayan gece olarak öngörülüyor. Özellikle gece yarısından sonra ve sabaha karşı, gökyüzünün en karanlık olduğu saatlerde zirve bekleniyor.

Türkiye'den Nasıl ve Nereden İzlenir?

İyi haber: bu kozmik gösteri Türkiye'nin her yerinden rahatlıkla gözlemlenebilecek. En iyi gözlem için yüzünüzü güneydoğu yönüne çevirmeniz tavsiye ediliyor. Yere sırtüstü uzanmak veya rahat bir sandalyede geriye yaslanmak, gökyüzünün mümkün olan en geniş alanını görmenizi sağlar. Işık kirliliğinin az olduğu, açık bir gökyüzü en iyi görüntüyü sunacaktır.

Orionid meteor yağmuru, hem amatör gözlemciler hem de fotoğraf meraklıları için eşsiz kareler ve anılar vaat ediyor. 2025'in bu görsel şölenini kaçırmayın.