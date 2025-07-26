Orman İşçisinin Duygulandıran Selamı Ailesini Buluşturdu

Karabük'te orman yangınına müdahale eden bir orman işçisinin, ailesine göndermiş olduğu selam, duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri özenle çalışıyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında cep telefonuyla ailesine selam gönderen Hayreddin Arslan, izleyenleri duygulandırdı.

Ovacık Kışla köyü mevkisinde alevlere müdahale eden Arslan’ın videosunda, "Anne, baba Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum." sözleri dikkat çekti. Bu görüntü, Arslan’ın Çankırı’daki ailesine ulaştığında ise duygusal anlar yaşandı.

Arslan ailesinin bu video ile yaşadığı duyguların tarifi ise oldukça zor. Anne Refika ve baba Recep Arslan, videoyu izlerken yaşadıkları duyguları tarif ederken, ülke genelindeki orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi temennisinde bulundu.

Baba Recep Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlumu ateşin içinde görünce dayanamadım. Eğer arabam sağlam olsaydı Safranbolu’ya gidecektim. İnsan üzülüyor ateşin içinde görünce," dedi. Ayrıca, orman yangınları konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Anne Refika Arslan ise oğlunun selamını alınca duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Sağ salim ailelerine dönmeyi nasip etsin," şeklinde konuştu.

Yangınla mücadele eden tüm orman işçilerine teşekkür edilen bu olay, ailenin birlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için desteğe giden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de alevlere karşı yoğun mücadele veriyor. Ovacık Kışla köyü mevkisinde alevlere müdahale eden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Hayreddin Arslan, Orman Bölge Müdürlüğünce söndürme çalışması sırasında çekilen görüntüsünü cep telefonuyla ailesine de gönderdi. Videoyu duygulanarak izleyen anne Refika ve baba Recep Arslan, ülke genelindeki yangınların bir an önce söndürülmesi temennisinde bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için desteğe giden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de alevlere karşı yoğun mücadele veriyor. Ovacık Kışla köyü mevkisinde alevlere müdahale eden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Hayreddin Arslan, Orman Bölge Müdürlüğünce söndürme çalışması sırasında çekilen görüntüsünü cep telefonuyla ailesine de gönderdi. Videoyu duygulanarak izleyen anne Refika ve baba Recep Arslan, ülke genelindeki yangınların bir an önce söndürülmesi temennisinde bulundu.