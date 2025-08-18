DOLAR
Orman mühendislerinden uyarı: Yanan alanlarda tür değişikliği ekolojik dengeyi bozar

Orman mühendisleri, yanan ormanlarda doğal türlerin korunması ve kasım-mart döneminde ağaçlandırma yapılması gerektiğini, tür değişikliğinin ekolojik zarara yol açacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:05
Orman mühendislerinden uyarı: Yanan alanlarda tür değişikliği ekolojik dengeyi bozar

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Orman yangınlarının ardından, alevlerden zarar gören alanların ağaçlandırılması tartışmaları sürerken, orman mühendisleri ekolojik dengenin korunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Çatal: Yanan alanlar orman statüsünde korunmalı, zamanlama önemli

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasında hem ekolojik dengenin gözetilmesi hem de zaman planlaması gerektiğini söyledi.

Çatal, yanan alanların anayasal olarak korunduğunu belirterek "Yanan alanların orman dışına çıkarılması mümkün değil" ifadesini kullandı. Ormancılığın ekosistem yönetimi olduğunu vurgulayan Çatal, toprak sürümü ve fidan dikiminin hemen uygulanamayacağını, ağaçlandırmanın kasım-mart döneminde gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı.

Çatal, paleobotanik araştırmalarına göre 23 milyon yıldır çamların Anadolu'da bulunduğunu, kızılçamın sıcak-kurak koşullara yüksek uyum sağladığını, yangına dayanıklılık ve tohum/kozalak yapısıyla yangından sonra orman sürekliliğini güvence altına aldığını hatırlattı. Ayrıca orman alanlarında sulama yapılamadığı için kızılçam dışındaki zeytin ve benzeri fidanların dikilmesinin mümkün olmadığını söyledi ve yörenin doğal türünün yerine başka yerlerden tür getirilmesinin ekolojik olarak uygun olmadığını belirtti.

TMMOB: Rehabilitasyon ve yerel dayanıklı türlerle iyileştirme

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, yangınların ardından saha temizliği yapılıp rehabilitasyon çalışmalarının başlatılması gerektiğini söyledi. Türkyılmaz, yanan alanlara başka bir ağaç türünün fidanı dikilmemesi gerektiğini vurgulayarak, alanın ekolojik şartlarının yeni türlerin adaptasyonuna izin vermeyeceğini belirtti.

Türkyılmaz, kızılçamın saha temizliği sonrası dal serpilmesi ve tohum ekimiyle birçok alanda kısa sürede örtünün yeniden sağlandığını kaydetti ve "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tür değişikliğine gidilmez" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yangın sıklığını artıracağına dikkat çeken Türkyılmaz, toplum bilincinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin yüz ölçümünün %30'unun orman olduğunu, ülkenin %60'ının kırsal, %10'unun yerleşim alanı olduğunu hatırlatan Türkyılmaz, belediyelerin kırsal alanlarda müdahale timleri kurması ve bu ekiplerin başına eğitimli orman mühendisleri ataması gerektiğini söyledi. Orman Mühendisleri Odası olarak bu ekiplerin eğitimlerine süresiz ve ücretsiz destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

