Orman Yangınında 10 Kahraman Şehit Oldu

Eskişehir'deki Orman Yangınında Zor Anlar

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine ulaşan orman yangınında, müdahale esnasında 10 kahraman orman çalışanı ve AKUT mensubu şehit oldu. Olay anında Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin lideri Ercan Temel, yangınla ilgili detayları paylaştı.

Ercan Temel'in Açıklamaları

Ercan Temel, yangın alanında hayati bir karar verdiklerini belirterek, "Biz yukarıdan gelirken, onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, ama onlar orada yangına karşı müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, ancak maalesef orada vefat etmişler" ifadelerini kullandı.

Valilik Açıklaması

Eskişehir Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de başlayan ve Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarındaki yangına müdahale esnasında şehit olan 5 AKUT ve 5 orman çalışanına Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı. OBAK ekip lideri Ercan Temel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.