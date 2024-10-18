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Orman Yangınları Hakkında Son Gelişmeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'daki orman yangınları hakkında bilgi verdi ve durum değerlendirmesi yaptı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:01
Orman Yangınları Hakkında Son Gelişmeler

Orman Yangınları Üzerine Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'daki orman yangınlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Menteşe bölgesindeki yangında 17'si yazlık olmak üzere toplam 29 yapının zarar gördüğünü açıkladı. Ayrıca, 75 hane tahliye edilmek zorunda kaldı. Dalaman ilindeki yangın nedeniyle ise 85 yapının tahliye edildiği belirtildi.

Yangınların Durumu ve Kontrol Çabaları

Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Milas ilçesinde önceki gün çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade etti. Ancak Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki yangınların sürdüğünü, bu bölgelerde hava ve karadan müdahalelerin devam ettiğini kaydetti.

Müdahale ve Koruma Çabaları

Tunç, yangınlara müdahalenin yoğun bir şekilde yapıldığını vurgulayarak, "Çok şükür bir can kaybımız yok." dedi. Orman teşkilatının söndürme işlemlerine devam ettiğini belirten Tunç, "Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Ormanları korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı açılış töreni katılarak konuşma...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı açılış töreni katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı açılış töreni katılarak konuşma...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı açılış töreni katılarak konuşma yaptı.

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