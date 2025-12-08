DOLAR
Ormanya’da Mantar İncelemesi ve Kuş Halkalama Etkinliği

Kocaeli Ormanya’daki etkinlikte doğaseverler, uzmanlar eşliğinde mantar türlerini inceledi ve Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu’ndaki çalışmaları gözlemledi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:07
Ormanya’da Mantar İncelemesi ve Kuş Halkalama Etkinliği

Ormanya’da doğaseverler zengin biyolojik çeşitliliği keşfetti

Kocaeli’deki Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanyada düzenlenen etkinlikte doğaseverler, uzman rehberler eşliğinde bir araya geldi. Etkinlik, doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilir turizm çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, gastronomi uzmanı Uğur Batı, mikolog Dr. Semra Erol ile çok sayıda doğasever katıldı.

Mantar incelemesi ve yürüyüş

Balıklı Gölet mevkisinden başlayan yürüyüş boyunca katılımcılar, uzmanlar rehberliğinde ormanlık alandaki mantar türlerini inceledi. Dr. Semra Erol tarafından toplanan örnekler değerlendirildi ve mantarların türlerine göre özellikleri aktarıldı.

Ormanya Kuş Halkalama İstasyonu ziyaret edildi

Etkinlik kapsamında grup, Ormanya Kuş Halkalama İstasyonunu da ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi. Katılımcılar, halkalanan kuşların doğaya salınmasına tanıklık etti ve projeyle ilgili bilgi aldı.

Uzman değerlendirmesi: Yenilebilir, zehirli ve nadir türler

Mikolog Dr. Semra Erol, yürüyüş sırasında toplanan mantarları inceleyerek katılımcılara yenilebilir, zehirli ve nadir türler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Mantarların ekosistemdeki önemi ve besin değerleri de program boyunca ele alındı.

Program, katılımcılara sunulan mantar kokoreç ikramıyla sona erdi.

