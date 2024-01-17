Orta Doğu'da ateş çemberi büyüyor: İran Pakistan'a füze fırlattı

İran, dün gece Irak'ın Erbil kenti ve Suriye'nin İdlib vilayetindeki bazı noktalara balistik füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları, saldırının Mossad'ın Irak'taki merkezi ve Suriye'deki terör örgütlerini hedef aldığını iddia etti. Erbil'deki saldırıda ABD'nin konsolosluğu ve askeri üssü de zarar gördü. Saldırıda dört sivil hayatını kaybetti, altı sivil yaralandı.

İran, 1300 kilometre uzaklıktaki hedeflere balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. İran ve müttefiklerine yönelik son saldırıların intikamını aldığını belirten Devrim Muhafızları, füze atılan noktaların haritasını yayınladı. Devrim Muhafızları, general Rıza Musevi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadı.

SAVAŞ ATEŞİ PAKİSTAN'A SIÇRADI: İRAN PAKİSTAN'A FÜZE FIRLATTI

İran, Salı akşamı Pakistan'ın güneydoğusuna füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi. İran ordusunun haber ajansı, saldırının Ceyş el Adl adlı Sünni militan örgütünün iki üssünü imha ettiğini açıkladı. Saldırı sonucunda İran-Pakistan sınırına yakın bir Beluc köyü hasar gördü. İran ve Pakistan, 900 kilometreyi aşan ortak sınırında güvenliği sağlamak için çaba gösteriyorlardı. Fakat Devrim Muhafızları'nın füzelerle yaptığı saldırı, Orta Doğu'daki savaşın içinde bir ilk oldu. Tahran yönetimi, geçen ay sınır bölgesinde gerçekleşen ve çok sayıda İranlı polisin şehit olmasına neden olan saldırıların arkasında Ceyş el Adl'in olduğunu iddia ediyordu.

FÜZE SALDIRISINDA PAKİSTAN'DA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan, İran'ın füze ve insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılarda iki çocuğun öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıkladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıları 'hukuka aykırı' olarak tanımlayarak, bunların 'ciddi yansımaları' olabileceğine dikkat çekti.

Pakistan medyası, İran'ın yaptığı saldırıya karşı sert tepkiler gösterdi. The News gazetesi, 'Pakistan İran'ın hava sahasını bozmasına çok kızdı' başlığıyla çıktı. Dawn gazetesi, Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıyı kınayan açıklamasını ön sayfaya taşıdı. The Frontier Post ise, İslamabad yönetiminin İran'ın saldırısını şiddetle protesto ettiğini duyurdu.