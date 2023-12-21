Orta Doğu'da gerilim yükseliyor: İsrail, Lübnan ve Suriye üçgeninde ardı ardına patlamalar endişe yaratıyor

Gazze'deki savaşın ardından Lübnan-İsrail sınırında da çatışmalar yoğunlaştı. Hizbullah, İsrail uçaklarının saldırısına roketlerle karşılık verdi. İsrail ordusu da, Hizbullah'ın bir komuta merkezini vurdu. Suriye'den de Golan Tepeleri'ne roket atıldı. Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaş tehlikesi artıyor.

Orta Doğu'da gerilim yükseliyor: İsrail, Lübnan ve Suriye üçgeninde ardı ardına patlamalar endişe yaratıyor
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Gazze'deki savaşın ardından Lübnan-İsrail sınırında da çatışmalar şiddetlendi. Çarşamba günü İsrail uçaklarının Lübnan topraklarına saldırmasına, Hizbullah gece boyunca roket atarak karşılık verdi. 

Yerel medya, İsrail'in Demir Kubbe sisteminin Hizbullah'ın fırlattığı çok sayıda roketi engellediğini duyurdu. İsrail ordusu da, İran yanlısı Hizbullah'ın bir komuta merkezine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Sınırın 20 kilometre içinde bulunan Cebel Safi Dağı'nda meydana gelen büyük patlamanın fotoğrafları ise, sosyal medyada paylaşıldı. Hizbullah, son 24 saat içinde 3 mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi. 8 Ekim'den beri süren savaşta Lübnanlı Hizbullah'ın 118 üyesinin öldüğü biliniyor. 

GOLAN TEPELERİ'NE ROKET SALDIRISI 

Lübnan sınırındaki çatışmalara Suriye'den atılan 4 roket de katıldı. Golan Tepeleri'nden ateşlenen roketler, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'nin güneyindeki Mas'ade ve Ayn Kunya köylerinde alarm seslerine neden oldu. İsrail ordusu, roketlerin atıldığı yere karşılık verdiğini belirtti. Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaş tehlikesi artarken, özellikle Lübnan-Suriye-İsrail üçgenindeki çatışmalarda son 24 saatte ciddi bir yükseliş görülüyor.

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