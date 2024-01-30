Orta Doğu'nun en güçlüleri listesi belli oldu: İşte Orta Doğu'nun güçlü orduları sıralamasında Türkiye'nin yeri

ABD merkezli GlobalFirepower sitesi, dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listeyi geçen haftalarda duyurmuştu. Şimdi de Orta Doğu'daki ülkelerin askeri güçlerini değerlendirdi.





Lübnan, 5 milyonluk nüfusuyla listenin en altında yer alıyor. Askeri alana yaklaşık bir milyar dolar ayıran Lübnan'ın 45 bin askeri ve 35 bin yedek askeri var. Savaş uçağı envanteri olmayan Lübnan, 69 helikoptere sahip. Lübnan donanması ise 44 devriye gemisinden oluşuyor.





Bahreyn, Basra Körfezi'nde bir ada ülkesi olarak yer alıyor. 2023 yılında askeri alana 1.5 milyar dolardan fazla bütçe ayıran ülkenin 200 bin civarında askeri var. Bahreyn ordusunun 18 savaş uçağı, 74 helikopter ve 3 nakliye uçağı mevcut. Ayrıca 180 tank, 2 bin 598 zırhlı araç ve yaklaşık 70 füze fırlatma platformu da ordunun envanterinde bulunuyor.





Yemen ordusu, Husilerin denetiminde yaklaşık 30 bin askeri personeli barındırıyor. 53 savaş uçağı, 61 helikopter ve 23 saldırı uçağı Yemen'in envanterinde yer alıyor. Ayrıca Yemen ordusu 55 tank ve 4 bin 800'den fazla zırhlı araçla donatılmış durumda. Yemen donanmasının ise 23 devriye gemisi ve 2 korvet gemisi bulunuyor.





Ürdün, 2 milyar dolarlık bütçesi ve 11 milyondan fazla nüfusuyla listenin 12. sırasında bulunuyor. Ürdün ordusunun 146 bin askeri var. Ürdün Hava Kuvvetleri 44 savaş uçağı, 159 helikopter, 12 nakliye uçağına sahip. Ürdün kara ordusunda ise 365 tank ve 24 binden fazla zırhlı araç mevcut.





Orta Doğu'da önemli bir askeri güç olan Umman, 7.7 milyar dolarlık bütçesi ve 100 bin kişilik ordusuyla dikkat çekiyor. Umman Hava Kuvvetleri 29 savaş uçağı ve 31 helikoptere sahip. Umman kara ordusunda ise 154 tank bulunuyor. Umman donanması 12 devriye gemisi ve 5 savaş gemisinden oluşuyor.





Kuveyt, 2024 yılında ordusuna 9.5 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Ülkenin askeri gücü 60 bin kişiden oluşuyor. 36 savaş uçağı ve 60 helikopteri var. Ayrıca 400 civarında tankı da mevcut. Kuveyt Donanması ise devriye gemilerinden oluşan 106 gemilik bir filoya sahip.





Katar, 14 milyar dolarlık bir bütçeyle ordusunu güçlendiren ülkeler arasında önde geliyor. Ülkenin 42.500 askerden oluşan bir kara kuvveti var. 67 helikopter, 12 nakliye uçağı ve 92 savaş uçağıyla hava kuvvetleri de etkili. Katar'ın tank sayısı ise 99 adet. Katar donanması, Korvet tipi savaş gemileri ve devriye gemileriyle denizde de varlık gösteriyor.





Suriye, uzun süredir devam eden iç savaşa rağmen ordusuna 1.4 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Şam yönetimi, 130 bin kişilik bir askeri güce sahip. Hava kuvvetleri 168 savaş uçağı ve 153 helikopterden oluşuyor. Kara kuvvetleri ise 2 bin 720 tanka sahip. Suriye donanması, 33 devriye gemisinden ibaret.





Birleşik Arap Emirlikleri, 15.5 milyar dolarlık askeri bütçesiyle listenin 7. sırasında yer alıyor. Ülkenin 44 bin askerlik bir kara kuvveti var. Hava kuvvetleri, 99 savaş uçağı, 246 helikopter ve 37 nakliye uçağıyla donatılmış. Kara kuvvetleri, 354 tanka sahip. Donanma ise 9 korvet ve 38 devriye gemisiyle denizde güçlü.





Irak, 5 milyar dolarlık askeri bütçesiyle 175 bin kişilik bir ordusu olan 41 milyonluk bir ülke. Ülkenin kara kuvvetleri, 848 tank ve 40 bin civarında zırhlı araçla güçlü. Irak Hava Kuvvetleri, 26 savaş uçağıyla sınırlı. Irak donanması ise birkaç devriye gemisinden ibaret.





Suudi Arabistan, 71 milyar dolarlık askeri bütçesiyle listenin 5. sırasında yer alıyor. Ülkenin kara kuvvetleri, 75 bin askerden oluşuyor. Hava kuvvetleri, 283 savaş uçağı, 262 helikopter ve 49 nakliye uçağıyla donatılmış. Kara kuvvetleri, 1500 civarında tanka sahip. Donanma ise 11 savaş gemisi, 39 devriye gemisi ve 3 mayın gemisiyle denizde güçlü.





İsrail, Ekim ayından bu yana devam eden savaşa rağmen 24 milyar dolarlık askeri bütçesiyle listenin 4. sırasında yer alıyor. Tel Aviv yönetimi, 526 bin kişilik bir askeri güce sahip. Hava kuvvetleri, 241 savaş uçağı, 146 helikopter, 12 nakliye uçağı ve 23 özel görev uçağıyla donatılmış. Kara kuvvetleri, bin 370 tank ve 43 bin civarında zırhlı araçla güçlü. Donanma ise devriye gemileri ve denizaltılardan oluşuyor.





Mısır, 9 milyar dolarlık askeri bütçesiyle listenin 3. sırasında yer alıyor. Ülkenin kara kuvvetleri, 685 bin askerden oluşuyor. Hava kuvvetleri, 238 savaş uçağı ve 338 helikopterle donatılmış. Kara kuvvetleri, 5 bin civarında tank ve zırhlı araçla güçlü. Donanma ise 42 devriye gemisi, 20 savaş gemisi, 8 denizaltı ve 23 mayın gemisiyle denizde varlık gösteriyor.





İran, dünya ülkelerinin uyguladığı sert ambargolara rağmen 600 bin kişilik bir ordusu olan bir ülke. Ülke, bir savaş çıkması halinde yaklaşık 50 milyon erkeği silahlandırabilecek. İran Hava Kuvvetleri, çoğunlukla Rus yapımı 551 uçak ve helikopterden oluşuyor. Kara kuvvetleri, 2 bin civarında tanka sahip. Donanma ise 19 denizaltı ve 7 savaş gemisiyle denizde güçlü.

TÜRK ORDUSU, ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI SIRALAMASINDA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI





Türkiye, 40 milyar dolarlık askeri bütçesiyle 2023 yılında ordusunu güçlendiren ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin kara kuvvetleri, 520 bin aktif ve 400 bin yedek askerden oluşuyor. Ülke, bir savaş çıkması halinde 43 milyon kişiyi silahlandırabilecek. Hava kuvvetleri, 1069 uçak ve helikopterle donatılmış. Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisinde de öne çıkıyor. Kara kuvvetleri, 2 bin 200 tank, 60 bin zırhlı araç ve roket sistemiyle güçlü. Türkiye, S-400 hava savunma sistemine de sahip. Donanma ise 16 fırkateyn, 9 korvet, 11 savaş mayını gemisi, 34 devriye gemisi ve bir uçak gemisiyle denizde etkili.