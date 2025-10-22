Orta Koridor'un Stratejik Rolü: Boyraz, Tiflis İpekyolu Forumu'nda Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis İpekyolu Forumu 2025 kapsamında "Orta Koridor: Güvenilirlikten Verimliliğe" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Orta Koridor'un bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Panel ve katılımcılar

Panelde, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev ile Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Yingming Yang da yer aldı. Boyraz, panelde Orta Koridor'un önemi ve gelişim yönleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Boyraz'ın vurgu ve değerlendirmeleri

Söz konusu güzergahın stratejik önemine işaret eden Boyraz, "Bu koridor sadece Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir taşımacılık yolu değil, bölgesel işbirliği, ekonomik çeşitliliği ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen stratejik bir omurga haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çeken Boyraz, "Türkiye olarak doğu, batı, kuzey, güney akslarının kesişim noktasında tarihi ticaret ve taşımacılık güzergahlarının tam merkezinde yer almaktayız." dedi.

Projeler ve gelecek hedefleri

Boyraz, Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin kesintisiz ve güvenilir şekilde sürmesi için Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği büyük projeleri sıraladı: Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi, Marmaray Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı. Ayrıca, İstanbul'un iki yakasını bağlayacak Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi için bu yıl ihale ilanına çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Gelecekte Zengezur Koridoru'nun açılmasının Orta Koridor'un etkinliğini artıracağına dikkat çeken Boyraz, "Görüleceği üzere, Türkiye olarak Orta Koridor'un geliştirilmesi için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz inşallah." dedi.

Dijitalleşme, gümrük işlemleri ve verimlilik

Boyraz, yük taşımacılığındaki gümrük işlemlerinde Türkiye'nin uyguladığı dijitalleşme sürecine vurgu yaparak, bu adımların koridoru bir ticaret merkezi haline getirme hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. Ayrıca Orta Koridor'un kapasite ve verimliliğinin daha da artırılması gerektiğini ifade etti.

Boyraz'ın açıklamaları, Orta Koridor'un hem bölgesel entegrasyon hem de sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından taşıdığı önemi yeniden ortaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis İpekyolu Forumu 2025 kapsamında Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Yardımcısı Tamar İoseliani ile bir araya geldi.