Ortaca’da sağlık tesisleri yerinde incelendi — Dr. Eriş Başaran Akça

Ortaca’da sağlık tesisleri yerinde incelendi

İl Sağlık Müdürü Akça, hizmet kalitesi ve altyapıyı yerinde değerlendirdi

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, kurum yöneticileriyle birlikte Ortaca ilçesindeki sağlık tesislerini ziyaret ederek hizmet kalitesi, altyapı koşulları ve vatandaş memnuniyetine yönelik kapsamlı incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Ortaca Devlet Hastanesi ve ek hizmet binası, Ortaca 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Ortaca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ortaca Merkez 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ve Göçmen Sağlığı Birimi yerinde incelendi. Tesislerin mevcut durumu, sunulan hizmetlerin niteliği, personel durumu ve fiziki altyapı detaylı şekilde değerlendirildi.

Dr. Akça, ziyaret sırasında tesislerde görev yapan sağlık çalışanlarıyla görüş alışverişinde bulunarak sahadaki uygulamaları ve ihtiyaçları dinledi. Ayrıca hastalar ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek vatandaş memnuniyeti ve önerilerini doğrudan aldı.

Ziyaretin sonunda Dr. Akça, saha denetimlerinin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Bölgedeki sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının daha etkin biçimde karşılanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz". Yapılan değerlendirmelerin, hizmet kalitesinin artırılmasına yön vereceği belirtildi.

