Ortagus: Hizbullah, Lübnan Hükümetinde Yer Almayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, Lübnan'da kurulan yeni hükümette Hizbullah'ın yer almayacağını iddia etti. Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ortagus, "ABD'de ve dünyada Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç olmadığı kadar coşkulu gördüm. Bu, büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklanıyor." dedi. Ayrıca, "İsrail'e Hizbullah'ı yendiği için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam da dahil olmak üzere herkesin yolsuzluğun sona ermesi konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Ortagus, Hizbullah'ın hükümette olamayacağının altını çizdi. Ortagus, Hizbullah'ın "silahsızlandırılmış ve askeri olarak yenilmiş" bir durumda kalacağını savundu.

Lübnan ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde, 18 Şubat'ta İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği topraklardan çekileceğini de belirten Ortagus, bu bölgeye Lübnan ordusunun konuşlanacağını söyledi.

Görüşme sırasında Ortagus'un, İsrail'in sembolü olan Davut Yıldızı yüzüğünü takması sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bu durum, Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Ortagus'un açıklamaları kendi bakış açısını yansıtmaktadır ve Cumhurbaşkanlığını bağlamaz." sözleriyle karşılık buldu.

Not olarak, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde varılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gerekiyordu ancak söz konusu süre, Lübnan ordusunun bölgeye tam olarak yerleşmediği iddiasıyla 18 Şubat'a kadar uzatıldı.