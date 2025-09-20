Ortaköy'de Deniz Dibi Temizliği: Çok Sayıda Atık Çıkarıldı

Uluslararası Kıyı Temizlik Günü kapsamında Ortaköy'de yapılan su altı temizliğinde cam şişe, lastik, tenis raketi, metal para ve cep telefonu çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 13:00
Ortaköy'de Deniz Dibi Temizliği: Çok Sayıda Atık Çıkarıldı

Ortaköy'de Deniz Dibi Temizliği

Uluslararası Kıyı Temizlik Günü kapsamında Ortaköy sahilinde gerçekleştirilen su altı temizliğinde cam şişe, lastik parçası, tenis raketi, metal para ve cep telefonu gibi çok sayıda atık denizden çıkarıldı ve sahilde sergilendi.

Etkinliği Yürüten Ekip ve Uygulama

Etkinlik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Dalgıçlar, özel ekipmanlarla Ortaköy Camisi yakınında metrelerce derinliğe inerek deniz diplerine yerleşmiş çöpleri topladı.

Çıkarılan atık malzemeler, Ortaköy İskelesi'nde sergilenerek vatandaşların ve yetkililerin dikkatine sunuldu.

Etkinliğin sonunda dalgıçlar, denizde Türk bayrağını açtı ve çalışma, çevre bilincine vurgu yapan görsel bir gösteriyle sonlandırıldı.

İBB'den Açıklama ve Farkındalık Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Şube Müdürü İlker Aslan, her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi gününün Uluslararası Kıyı Temizlik Günü ilan edildiğini ve bu amaçla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Aslan, denizlerde kirliliğin önüne geçmek için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını, aynı anda hem Beşiktaş hem Kadıköy'de dalgıçların deniz dibine daldığını ve İBB koordinesinde 6 farklı noktada kıyı ve plaj temizliği çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Aslan ayrıca, daha önce farklı noktalarda yapılan dalışlarda televizyon, yazıcı ve çamaşır makinesi gibi ilginç atıkların da çıkarıldığını aktardı.

