Ortaköy'de Yeni Yılda Kar Sürprizi: 2026'ya Karla Girildi

Ortaköy'de Yeni Yılda Kar Sürprizi

Beşiktaş Ortaköy'de 2026'nın ilk saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Beşiktaş Ortaköy'de, yeni yılın ilk dakikalarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar 2026 yılını kar yağışıyla karşıladı.

Boğaziçi köprüsünde hafif kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Araçların üzerinde beyazlıklar oluştu.

Yağış, İstanbul'un bazı ilçelerinde de etkisini gösteriyor ve bölgedeki yeni yıl kutlamalarına beyaz bir sürpriz kattı.

Yeni yılda Ortaköy’de kar yağışı başladı