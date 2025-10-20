Ortaokul Öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Bursa Yıldırım Fatih Sultan Mehmed Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, müfredatta yer alan İletişim ve Medya Okuryazarlığı ünitesini yerinde öğrenmek üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Sunum ve dijital farkındalık

Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, öğrencilere ünite kapsamında bir sunum yaptı. Sunumda dezenformasyonla mücadele, yapay zeka, sosyal medya ve sosyal medyanın doğru kullanımı konuları ele alındı.

Gölbaşı, sunumun amacını dijital farkındalığı artırmak, doğru bilgiye ulaşma yollarını öğretmek ve internet ile sosyal medyayı bilinçli kullanma alışkanlığı kazandırmak olarak açıkladı. Gölbaşı, şunları kaydetti:

'İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyona karşı farkındalık ve bilincin gelişmesi için yediden yetmişe toplumun tüm bireylerine ulaşmayı hedefliyoruz. Daha önce lise ve üniversite öğrencileri, genç gazeteci adayları, kamu çalışanları ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi gibi farklı platformlarda 'Dezenformasyonla Mücadele Bağlamında Dijital Medya Okuryazarlığı' eğitimleri ve seminerleri düzenledik. Bugün de ortaokul öğrencilerimizle bu konuları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.'

CİMER tanıtımı ve işleyiş

Sunumun son bölümünde Gölbaşı, öğrencilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hakkında bilgi vererek kurumda yürütülen işlemleri anlattı.

Gölbaşı, CİMER'in kamu politikalarına yön verdiğine işaret ederek: 'Vatandaşların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan alarak toplumun nabzını tutan önemli bir iletişim platformu olarak CİMER, kamu yönetimine yalnızca geri bildirim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sosyolojik bir veri kaynağı olarak toplumsal eğilimleri, ihtiyaçları ve beklentileri analiz etme imkanı da sunuyor.' ifadelerini kullandı.

Programın tamamlanması

Gölbaşı ayrıca okullar ve eğitim kurumlarıyla işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı. Fatih Sultan Mehmed Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Lokman Aydın da gerçekleştirilen sunum ve paylaşımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından tüm katılımcılara 'Dezenformasyonla Mücadele El Kitapçığı' ile '50 Soruda CİMER' kitapçıkları hediye edildi. Program, öğrencilerin yazılarından oluşan 'Çınaraltı Hikayeleri' adlı kitabın takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

