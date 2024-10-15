Ortaokullarda Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersi İlgi Görüyor

Ortaokullarda Hukuk ve Adalet Dersi Seçenekleri

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Hukuk ve Adalet dersi, ortaokul öğrencilerinin sosyal ve hukuki bilinç geliştirmelerini sağlamak amacıyla müfredata girdi. Bu dersten yararlanan öğrenci sayısı 1 milyon 147 bin 799 kişiye ulaşarak dikkat çekici bir rakama ulaştı.

Hukuk Bilincinin Geliştirilmesi Projesi

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığına göre, bu ders, 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak sunulmaya başlandı. "Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında sunulan ders, gençlere hukuk, adalet, hak ve sorumluluk gibi kavramlar hakkında bilgiler veriyor.

Ders İçeriği ve Temel Değerler

Ders kitabında, "Yaşamımızda Hukuk ve Adalet", "Haklarımız ve Sorumluluklarımız", "Hukuki Sorunlarımız" ve "Hukuki Çözümlerimiz" başlıklı dört ana ünite bulunuyor. Öğrencilere CİMER ve UYAP gibi uygulamalar hakkında da bilgi veriliyor. Adalet, eşitlik, özgüven gibi değerler, dersin temel taşlarını oluşturuyor.

Hakim ve Savcıların Katkısı

Türkiye genelindeki ortaokullarda düzenlenen derslere hakim ve savcılar katılarak öğrencilere adaletin nasıl tesis edildiğini anlatıyor. Öğrenciler, mesleki yaşamları hakkında merak ettikleri soruları doğrudan uzman kişilerden öğrenme fırsatına sahip oluyor.

Bu süreç, çocukların hukuk alanına olan ilgisini artırarak, kariyerlerinde daha bilinçli seçimler yapmalarını sağlıyor.