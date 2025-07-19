Osman Aşkın Bak, Rize'de Hızır Ayar'ın Cenaze Törenine Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın vefat eden babası Hızır Ayar'ın (91) cenaze törenine iştirak etti.

Ayar'ın cenazesi, Çayeli Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, ilçeye bağlı Demirhisar köyü'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ayar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Bakan Bak'ın yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Bak, Hikmet Ayar ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 2), eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın vefat eden babası Hızır Ayar'ın (91) cenaze törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 2), eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın vefat eden babası Hızır Ayar'ın (91) cenaze törenine katıldı.