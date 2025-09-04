DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,01 0,1%
ALTIN
4.701,94 0,27%
BITCOIN
4.505.307 2,42%

Osman Aşkın Bak Tiflis'te: Türkiye-Gürcistan Spor ve Gençlik İşbirliğinde Mutabakat Zaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tiflis'te Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüşerek spor ve gençlik alanında işbirliğini güçlendiren mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:53
Osman Aşkın Bak Tiflis'te: Türkiye-Gürcistan Spor ve Gençlik İşbirliğinde Mutabakat Zaptı

Osman Aşkın Bak Tiflis Ziyaretinde Gürcistanlı Bakanlarla Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçını izlemek üzere Tiflis'e gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında Bak, iki gün süren ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretin Amacı ve İlk Görüşme

Bak, ilk olarak Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki sportif ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Gogoladze, Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya aday olacağı her uluslararası organizasyona daha önce olduğu gibi destek vermeye devam edeceklerini vurguladı; Bakan Bak da bu desteğe teşekkür etti.

Eğitim, Bilim ve Gençlik Alanındaki İşbirliği

Daha sonra Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya gelen Bak, iki ülkenin yetkilileriyle ortak toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda gençlik ve eğitim programlarının koordinasyonu ile spor altyapısı ve değişim projeleri ele alındı.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

Görüşmelerin ardından taraflar arasında spor ve gençlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan belge, iki ülke arasındaki işbirliğini resmileştirerek ortak etkinlik, program ve proje alanlarında işbirliğini öngörüyor.

Bak'ın Tiflis ziyareti, hem maç izleme programı hem de karşılıklı ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik adımların atılması açısından önem taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda), Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze (sağda) ve...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda), Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze (sağda) ve Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda), Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze (sağda) ve...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırgızistan 2-1 Filistin — 2026 23 Yaş Altı Asya Kupası Eleme Grubu
2
Mardin'de Sosyal Medyada Kiliseye Hakaret: Zanlı Tutuklandı
3
Ankara'da Halk Sağlığı Haftası: Hamamönü'nde 'Sağlık Sokağı' Açıldı
4
Moskova'da Filistin Halkına Destek Etkinliği
5
Erzurum'da Telefonda 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: Kadın 1 Milyon 430 Bin Lira Kaybetti
6
TASC, Gözaltındaki Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'e Hukuki Destek Verecek
7
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı