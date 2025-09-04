Osman Aşkın Bak Tiflis'te: Türkiye-Gürcistan Spor ve Gençlik İşbirliğinde Mutabakat Zaptı

Osman Aşkın Bak Tiflis Ziyaretinde Gürcistanlı Bakanlarla Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçını izlemek üzere Tiflis'e gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında Bak, iki gün süren ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretin Amacı ve İlk Görüşme

Bak, ilk olarak Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki sportif ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Gogoladze, Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya aday olacağı her uluslararası organizasyona daha önce olduğu gibi destek vermeye devam edeceklerini vurguladı; Bakan Bak da bu desteğe teşekkür etti.

Eğitim, Bilim ve Gençlik Alanındaki İşbirliği

Daha sonra Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya gelen Bak, iki ülkenin yetkilileriyle ortak toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda gençlik ve eğitim programlarının koordinasyonu ile spor altyapısı ve değişim projeleri ele alındı.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

Görüşmelerin ardından taraflar arasında spor ve gençlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan belge, iki ülke arasındaki işbirliğini resmileştirerek ortak etkinlik, program ve proje alanlarında işbirliğini öngörüyor.

Bak'ın Tiflis ziyareti, hem maç izleme programı hem de karşılıklı ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik adımların atılması açısından önem taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda), Gürcistan Spor Bakanı Shalva Gogoladze (sağda) ve Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile görüştü.