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Osman Çavuşoğlu için Son Veda Töreni Yapıldı

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 17:16
Osman Çavuşoğlu için Son Veda Töreni Yapıldı

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 10 Ekim 2023 tarihinde vefat eden babası Osman Çavuşoğlu için düzenlenen cenaze töreni, Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Cenaze törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak destek verdiler.

Osman Çavuşoğlu’nun naaşı, cenaze namazı sonrasında Türkler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende, Çavuşoğlu'nun geniş ailesi ve yakınları yer alırken, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik, Serap Yazıcı Özbudun gibi pek çok siyasi figür de hazır bulundu.

Ayrıca, MHP Antalya milletvekilleri Hilmi Durgun, Abdurrahman Başkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Nihat Zeybekci, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalyaspor ile Alanyaspor'un teknik ekibi ve futbolcuları ile çok sayıda vatandaş cenaze merasimine katıldı.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün vefat eden babası...

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün vefat eden babası Osman Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Osman Çavuşoğlu için Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün vefat eden babası...

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün vefat eden babası Osman Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Osman Çavuşoğlu için Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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