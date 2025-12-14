Osmancık'ta Açılış İndirimi İzdihama Dönüştü — 19 Ürün 19 Lira

Osmancık'ta Açılış İndirimi İzdihama Dönüştü

Çorum’un Osmancık ilçesinde açılan bir iş yerinin açılışa özel kampanyası, yoğun ilgi sonucu izdihama dönüştü.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde açılan iş yeri, 19 farklı ürünü 19 liradan satışa sunacağını duyurdu. Kapıların açılmasının gecikmesi üzerine bazı vatandaşlar "aç, aç" şeklinde slogan attı.

Kampanya nedeniyle iş yerinin önündeki yolun kapanması, çevrede yoğunluğa yol açtı. Olay yerinde görev yapan polis ekipleri sık sık vatandaşları uyararak güvenlik önlemleri almaya çalıştı.

Kepenklerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar indirimli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı; bazı vatandaşlar ezilmemek için zor anlar yaşadı. Açılış anı genel olarak izdiham şeklinde değerlendirildi.

Yetkililer ve emniyet ekipleri, benzer durumların önüne geçmek için organizasyon ve güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.

