DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.843.352,72 0,07%

Osmancık'ta Açılış İndirimi İzdihama Dönüştü — 19 Ürün 19 Lira

Çorum’un Osmancık ilçesinde açılışa özel '19 ürün 19 lira' kampanyası izdihama neden oldu; polis ekipleri yol kapanması nedeniyle uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:03
Osmancık'ta Açılış İndirimi İzdihama Dönüştü — 19 Ürün 19 Lira

Osmancık'ta Açılış İndirimi İzdihama Dönüştü

Çorum’un Osmancık ilçesinde açılan bir iş yerinin açılışa özel kampanyası, yoğun ilgi sonucu izdihama dönüştü.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde açılan iş yeri, 19 farklı ürünü 19 liradan satışa sunacağını duyurdu. Kapıların açılmasının gecikmesi üzerine bazı vatandaşlar "aç, aç" şeklinde slogan attı.

Kampanya nedeniyle iş yerinin önündeki yolun kapanması, çevrede yoğunluğa yol açtı. Olay yerinde görev yapan polis ekipleri sık sık vatandaşları uyararak güvenlik önlemleri almaya çalıştı.

Kepenklerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar indirimli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı; bazı vatandaşlar ezilmemek için zor anlar yaşadı. Açılış anı genel olarak izdiham şeklinde değerlendirildi.

Yetkililer ve emniyet ekipleri, benzer durumların önüne geçmek için organizasyon ve güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.

VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA AVM ÖNÜNDE İZDİHAM YAŞANMASI

VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA AVM ÖNÜNDE İZDİHAM YAŞANMASI

VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA AVM'DE İZDİHAM YAŞANMASI

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi
2
Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık
3
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası
4
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
5
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
6
Adana'da Otomobil Patladı: Sürücü İsmail Hakkı Doğan Hayatını Kaybetti
7
Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama