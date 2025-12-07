Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç Medetli Köyünde Kapı Kapı Ziyaretlerde Bulundu

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Medetli köyünde ikamet eden vatandaşları tek tek evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde yaşam şartları, ihtiyaçlar ve talepler hakkında bilgi alındı.

Yerinde İnceleme ve Taleplerin Dinlenmesi

Ziyaretler sırasında Kaymakam Kılıç, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Yapılan değerlendirmelerde köy halkının sosyal ve ekonomik durumu gözden geçirildi.

Köy halkı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve yetkililere teşekkür etti.

Kaymakam Kılıç: "Her bir vatandaşımızın kapısını çalmak, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek en önemli görevimizdir"

KAYMAKAM KILIÇ VATANDAŞLARIN KAPISINI TEK TEK ÇALDI