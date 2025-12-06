Osmangazi’de Engelli Bireyler ve Aileleri Kahvaltıda Buluştu

Toplumsal farkındalığı artırarak engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırma amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Osmangazi Belediyesi, geniş katılımlı bir etkinlikle engelli bireyleri ve ailelerini kahvaltıda ağırladı.

Etkinlik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Osmangazi Kent Lokantası'nda gerçekleştirildi. Programa Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Şafak Sayan, Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar, Demokratik Sol Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Seskır, Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Vali Yardımcısı'nın Mesajı

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney etkinliklerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti ve şunları söyledi: Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum, sadece bu güzel etkinlik için değil, diğer zamanlarda da engellilere yönelik yaptıkları için. İnşallah bu artarak devam eder. Engelli bireylere verilen haklar lütuf değildir, uluslararası sözleşmeler var. Birleşmiş Milletler’in engelli hakları sözleşmesi var, Türkiye bunu 2009’da imzaladı. Dolayısıyla bizim anayasamızın da üstünde bir kural, devlet engellilere bu hakları vermek zorunda. Sizlere verilen haklar lütuf değil, haktır. Hem Allah tarafından, hem kanun tarafından. Niye bunu söylüyorum? Haklarınızı arayın, isteyin. Biz eksiklikleri tamamlayalım.

Erişilebilirlik ve Toplumsal Sorumluluk

Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Şafak Sayan ise engelin insanların hayatlarına konulmuş bir sınır olmadığını belirterek, Engel, toplumun görmediği, hissetmediği, dikkate almadığı alanlarda başlar. Bizler bu sınırları kaldırmak, görünmez engelleri yok etmek ve herkes için daha erişilebilir bir yaşam oluşturmakla yükümlüyüz. Toplumun gerçek gücü, farklılıklarına değer vermesinde, eşitliği benimsemesinde, dayanışmayı büyütmesinde çıkar.

Etkinlik Takvimi ve Final

Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini vurgulayarak, Osmangazi Belediyesi’nde engelli bireylere yönelik dördüncü etkinlik, yarın da Osmangazi Belediyesi’nin 3 Aralık’a yönelik etkinliklerinin finali tiyatro ile yapılacak. ifadelerini kullandı ve tüm Bursalıları Miras Değil Mübarek adlı tiyatro oyununa davet etti.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca da yaptığı açıklamada, Hiçbir engelli birey evde kalmamalı. Özgürce dolaşabildiği bir Bursa için, Osmangazi için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. dedi.

Kahvaltının ardından çalan müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen engelli bireyler, coşku dolu anlar yaşadı.

