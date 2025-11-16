Osmangazi'de Kadınlar Şiddetin Türlerini ve Haklarını Öğrendi

Toplantı ve Amaç

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Osmangazi’de yaşayan kadınların hak bilincini artırmak amacıyla bilgilendirici bir toplantı düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirilen ve Görünmeyeni Görmek Buzdağının Altında Ne var başlıklı programda, konuşmacı avukatlar Osmangazili kadınlara şiddetin türleri, şiddetin nasıl oluştuğu ve basit bir şakadan cinayete uzanan sürecin nasıl geliştiği hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Konuşmacılar ve İçerik

Avukat Gülender Adıgüzel Özcan ve Avukat Ceren İlgen Altuntaş tarafından sunulan oturumlarda, kadınların 100 yıldır uygulamada olan medeni kanundan doğan haklarını nasıl daha etkin kullanabilecekleri, miras hakları ve hukuki başvuru yolları ele alındı. Ayrıca toplantıda KADES uygulaması ve 6284 sayılı kanun hakkında pratik bilgiler verildi.

Sevgi Baysal'ın Değerlendirmesi

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, toplantıda “buzdağının altında neler var” sorusunu tartıştıklarını belirterek, katılımcı kadınların şiddetin ötesindeki dinamikleri, hak arama süreçlerinde yaşanan güçlükleri ve gündelik hayatta karşılaştıkları şiddet deneyimlerini ele aldıklarını ifade etti. Baysal, kadınların hukuki haklarını öğrenerek hak bilincini artırdıklarını vurguladı.

Avukat Gülender Adıgüzel Özcan'ın Açıklamaları

Gülender Adıgüzel Özcan, şiddetin kökünün eşitsizlik olduğunu belirterek toplumun farkında olmadığı şiddet türleri ve hak bilinci konularında katılımcılara bilgi verdi. Özcan, Türkiye’de 100 yıldır uygulanan medeni hukuk düzenine rağmen pratikte süregelen eşitsizliklerin hak arama sürecindeki sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

Avukat Ceren İlgen Altuntaş'ın Uyarıları

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Ceren İlgen Altuntaş, kadınların savunması gereken en temel hakların vatandaşlık hakları olduğunu, yaşam, güvenlik ve ekonomik hakların kadınlar için geri planda kaldığını ifade etti. Altuntaş, 6284 sayılı kanunun uygulanmaması, adalete erişimde gecikmeler ve miras hakları konusundaki bilinç eksikliklerine dikkat çekti ve kadınlara şiddet anında KADES uygulamasını kullanmaları veya 112’yi aramaları tavsiyesinde bulundu.

Katılımcıların Geri Bildirimi

Toplantıyı dikkatle dinleyen kadınlar, verilen bilgiler sayesinde hakları ve başvuru yolları konusunda daha bilinçli hale geldiklerini belirtti. Etkinlik, katılımcılarda hak bilincini güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir bilgilendirme oturumu olarak tamamlandı.

