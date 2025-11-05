Osmangazi'de Küçük Yazarlar Atölyesi ile Çocuklar Okuma-Yazmayı Keşfediyor

Osmangazi Belediyesi'nin Küçük Yazarlar Atölyesi, oyunlarla çocuklara okuma ve yazma alışkanlığı kazandırıyor; Hüdavendigar ve Emek Yetenek Evleri'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:59
Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Küçük Yazarlar Atölyesi, oyun temelli etkinliklerle çocuklara okuma ve yazma alışkanlığı kazandırıyor. Atölye katılımcıları hem öğreniyor hem de kendi hikayelerini yazmanın keyfini yaşıyor.

Osmangazi'de yaşayan çocukların iyi eğitim alabilmesi için çeşitli projeler yürüten belediyenin daha önce Hüdavendigar Yetenek Evi'nde düzenlediği atölye, hayalleri yazıya dönüştüren bir buluşma noktası haline geldi. Bu çalışmanın yeni ayağı Emek Yetenek Evi'nde gerçekleştirildi. Ülkemize yeni yazarlar kazandırma hedefiyle yola çıkan atölye, minik yazar adaylarının düşünmesini, duygularını yazıyla ifade etmesini ve hayal dünyalarını geliştirmesini sağlıyor; öğretmenler çocukların derslerinde daha başarılı olduklarını gözlemliyor.

"Çocuklar Küçük Yazarlar Atölyesi’ne katılmaktan çok mutlu"

Yazarlık Atölyesi Eğitmeni Pelin Yılmaz atölyeye ilişkin şunları söyledi: "Çocuklarla birlikte kelimelerin büyülü dünyasında yolculuk yapıyoruz. Onlara edebiyatı sevdirmek ve yazıya gönül vermelerini sağlamak için oyunlar, hikayeler ve etkinlikler eşliğinde derslerimizi işliyoruz. Çocuklar atölyede bol bol yazıyor, kitap okuyor, masallar dinliyor ve kendi hayal dünyalarını kelimelere döküyor. Her çocuğun kaleminden çıkan hikayenin bir gün yayınlanacak kadar değerli olduğuna inanıyoruz. Çocuklar Küçük Yazarlar Atölyesi’ne katılmaktan çok mutlu. Yetişkin yazarların bile yazma sürecinde yaptıkları iş, çocukların oyun oynarken yaptıkları işe benziyor. Biz de çocuklara oyunlar oynatarak yazılar yazdırıyoruz."

Atölyeye katılan çocuklar, "Burada yeni bilgiler öğrenerek kendimizi geliştiriyoruz. Atölyeye katıldıktan sonra hikaye yazma yeteneğimiz gelişti. Burada aldığımız eğitimler sayesinde kendimizi daha iyi ifade etmeye başladık. Yeni arkadaşlar edinme fırsatı da buluyoruz" diye konuştu.

Aileler ise çocuklarını kursa gönderdikleri için memnuniyetlerini dile getirerek bu faydalı çalışmayı düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

