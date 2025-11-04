Osmangazi'de Sonbaharda Sanat Atölyesi: Çocuklar Herbaryumla Tanıştı

Gündoğdu İlkokulu'nda doğa ve sanat buluşması

Osmangazi Belediyesi, 'Sonbaharda Sanat Atölyesi' ile küçük yaşlardan itibaren doğa sevgisini aşılamaya devam ediyor. Gündoğdu İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sonbaharın renkleri ve doğanın dokuları çocukların elinde sanat eserine dönüştü.

Etkinlikte 'herbaryum' teması işlendi. Öğrenciler okul bahçesinden topladıkları çeşitli ağaç yapraklarını bir çerçeve içinde kompozisyon haline getirerek, hayal güçlerini sergiledikleri süslemelerle birleştirdi. Eğitmenlerin, sonbaharda yaşanan değişimler ve herbaryum sanatına dair verdiği bilgiler ışığında hazırlanan çalışmalar beğeni topladı.

Atölye Eğitmeni Simge Işıktaş Demir etkinliğe ilişkin şunları söyledi: 'Atölyemizde çocuklara herbaryumu anlatıyoruz. Çocuklarla beraber sonbaharı hatırlatan materyaller ile bir sanat kompozisyonu oluşturuyoruz. Çocuklar herbaryum terimini ilk duyduklarında çok şaşırdılar. Örneklerini gösterdiğimizde ilgilerini çekti. Aynı zamanda yapraklarla sanatsal bir kompozisyon oluşturmanın, sonbaharın renklerinin ve döngüsünün anlamını anladılar. Kasım ayı boyunca 4 okulda etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Her okulumuzda farklı materyaller kullanarak, sonbaharın tüm renklerini sınıfa taşıyoruz.'

Gündoğdu İlkokulu öğrencileri ise atölyeye katılarak hayal güçlerini sanata yansıtmaktan keyif aldıklarını ve önemli bilgiler edindiklerini belirterek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydına teşekkür etti.

