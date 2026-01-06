Osmangazi’den Kültür ve Gençliğe Tam Destek: Erkan Aydın NAKEM'i Ziyaret Etti

Ziyarette kültür, gençlik ve iş birliği vurgusu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kültürel mirasın yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla önemli çalışmalara imza atan Namık Kemal Halk Oyunları Gençlik ve Spor Derneği (NAKEM)'i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada kültürün birleştirici gücü ile gençliğin taşıdığı dinamizm bir kez daha gözler önüne serildi.

Büyük coşkuyla karşılanan Başkan Erkan Aydın'a Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan'ın yanı sıra NAKEM Başkanı Celal Yalçın, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Ziyarette yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alındı ve ortak projeler değerlendirildi.

'Balkanlardaki bağlarımızı canlı tutuyoruz'

Halk oyunlarının sadece bir sahne performansı olmadığını, aynı zamanda ortak hafızayı gelecek kuşaklara aktaran güçlü bir kültürel köprü olduğunu vurgulayan Başkan Erkan Aydın, şunları kaydetti: 'Bizler, derneğimizle olan etkinliklerimizi 19 yıldır sürdürüyoruz. Bizden önce başlayan çalışmaların üzerine koyarak hem burada hem de Balkan ülkelerinde devam ettirmeye çaba gösteriyoruz. Bursa, göçmen ağırlıklı bir şehir. Bu mahallelerde yaşayan insanların Balkanlarla hala güçlü bağları var. Herkesin oralarda akrabası, tanıdığı bulunuyor. Bu bağları canlı tutmanın en güzel yolu da folklor, kültür ve sanat etkinliklerinden geçiyor.' Aydın, belediye ve dernek iş birliğinin önemine dikkat çekerek lojistik ve diğer desteklerin süreceğini belirtti.

'Halk oyunlarımıza sahip çıkmamız lazım'

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma açısından bu tür etkinliklerin önemine işaret eden Başkan Erkan Aydın, şöyle devam etti: 'Burada asıl büyük fayda, bizi yüzyıllardır ayakta tutan örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi yaşatmak. Binlerce yıllık bir geçmişten gelen bu kültür sayesinde ayakta kalmış bir milletiz. Halk oyunlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bugün bu kültürü gençler öğrenirse, onlar da kendilerinden sonra gelen nesillere aktarır. Böylece birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ederiz. Bu yıl aynı zamanda Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı. Osman Gazi’nin başlattığı, Orhan Gazi’nin tamamladığı bu miras; Mustafa Kemal Atatürk’ün bize yeniden kazandırdığı bu topraklar, bugün sizlerin emeğiyle geleceğe taşınıyor. O yüzden yaptığınız işi sadece bir dernek faaliyeti olarak görmeyin. Bu emeğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi bu güzel faaliyet için yürekten tebrik ediyorum.'

NAKEM'den devam dileği

NAKEM Başkanı Celal Yalçın da derneğin çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, 'Toplam 20 mahallede, yaklaşık 400 öğrenci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıllardır hiç ara vermeden, kültürümüzü geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Osmangazi Belediyemiz, Balkanlar ve kültürel çalışmalar konusunda Türkiye’deki belediyeler arasında öncü bir konumda. Bu vizyon sayesinde, daha güzel ve daha güçlü organizasyonlarla hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız Erkan Aydın, göreve geldiği günden bu yana samimi bir şekilde yanımızda oldu. Desteğini hiçbir zaman esirgemedi. İnşallah bu birlikteliğimiz daim olur. Yönetimimizle, hocalarımızla, öğrencilerimizle bu çalışmaları daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek yöneltilen sorulara açıklık getirdi. Program kapsamında NAKEM Başkanı Celal Yalçın, Başkan Aydın'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. Etkinlik, Başkan Aydın'ın gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

