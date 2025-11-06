Osmangazi Kitap Fuarı'nda 5. Gün Yoğun İlgi

Osmangazi Kitap Fuarı'nın 5. günü söyleşiler ve imza günleriyle yoğun geçti; Özlem Gürses ve yazarlar kitapseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:01
Osmangazi Belediyesi ile YAYKOOP (Yayıncılar Kooperatifi) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı, beşinci gününde de yoğun ilgi gördü. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleşen fuar, kentteki farklı noktalardan kitapseverleri bir araya getirdi.

Söyleşide Özlem Gürses: Umut ve Değerler

Gazeteci Özlem Gürsesin moderatörlüğünü üstlendiği söyleşi, ülkenin sosyo-ekonomik durumu ve kadınların hayata dair sorumluluklarına kadar uzanan geniş bir yelpazede dikkat çekici noktalara işaret etti. Fuarı gezerek, öncelikle Bursa’da olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Gürses, dinleyicileri şu sözlerle selamladı:

"Bursa’ya bir vesile bulup gelmeyi çok seviyorum. Bursa’yı, Bursalıları çok seviyorum. Benim için bu bir kavuştay demek aslında"

Gürses söyleşide, ülke ve aile deneyimlerine dair düşüncelerini de paylaştı ve dinleyicilere şu mesajı iletti:

"Bazen dertleşiyoruz, acaba bugünlerin sonu bir aydınlığa kavuşur mu diye. Muhakkak ki kavuşur. Ben umudunu koruyanlardanım. 1970, Ankara doğumluyum. Devlet memuru bir ailenin kızı olarak büyüdüm. O zamanlar inanır mısınız, orta sınıf diye bir şey vardı. Hem memleketin ahlak ve moral değerlerini nesillere aktardılar, hem bu ülke için ürettiler; inanılmaz katkılar sağladılar, onurlu namuslu hayatlar yaşadılar ve inanılmaz evlatlar yetiştirdiler. İşte öyle bir evde tek çocuk olarak büyüdüm. O ailelerin şöyle bir fikri vardı; çalışırsan, okursan, başarırsın. Bize öğretilenlerin tam tersini yaşadığımız günlere geldik ama ben hala bize öğretilen değerlerin, gün gelip yeniden popüler ve değerli olacağını düşünüyorum"

Yakın zamanda bilime değer veren kadınlarla tanıştığını aktaran Gürses, medyanın rolüne dair şunları vurguladı:

"Gencecik bilim kadınları, inanılmaz işler yapıyor. Medyada sabahtan akşama ’influencer’ tipleri anlatmaktansa, bilim kadınlarımızı anlatmamız lazım. Kendi kanalımda bunları yapmaya çalışıyorum. Ekranların kutuplaştıran ve sürekli olarak abuk sabuk tipleri rol model diye önümüze getiren algoritmasını değiştirebilmemiz ve orta sınıfı, kendi onuruyla, namusuyla ayağa kaldırıp, hem bu moral değerlerini, hem de bu güzel idealizm fikrinin yeniden gelmesini sağlamamız lazım"

Yazarlar Okurlarla Buluştu

Fuarın beşinci gününde gerçekleşen söyleşiler ve imza etkinliklerinde; Yazar ve Gazeteci Barış İnce, Yazar Aylin Balboa ve Yazar İsmail Güzelsoy kitapseverlerle buluştu. Eserlerinde toplumsal ve bireysel temaları işleyerek, cinayet ve gerilim kurgularıyla öne çıkan Barış İnce ile mizahi ve gözlemci üslubuyla beğeni toplayan Aylin Balboa, deneyimlerini Bursalılarla paylaştı ve söyleşilerin ardından okurlarına imza verdi.

Günün son etkinliğinde ise çok katmanlı kurgularla tarihi, toplumsal ve bireysel konulara perde açan İsmail Güzelsoy, "Okumanın Psikolojisi" temalı konuşmasında önemli bilgiler aktardı ve ardından kitapseverlere kitaplarını imzaladı.

Fuar, söyleşi ve imza günleriyle kültür-sanat takviminde yoğun ilgi çeken bir etkinlik olarak devam ediyor.

