Osmani'den AB'ye Çağrı: Kosova'ya Uygulanan Cezai Tedbirler Kaldırılsın

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Von der Leyen ile görüşmesinde AB'den ülkesine uygulanan cezai tedbirlerin kaldırılmasını ve sağlık desteğinin artırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:57
Görüşme ve talepler

Kosova Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vjosa Osmani, başkent Priştine'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Görüşmede Osmani, Kosova'ya AB üyeliği için aday ülke statüsünün verilmesinin önemine dikkat çekti ve AB'deki mevcut tıkanıklığın aşılması için yollar bulunması gerektiğini söyledi. Osmani, Kosova'ya AB tarafından uygulanan haksız tedbirlerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ek talepler ve endişeler

Osmani, sağlık sektörünün desteklenmesi için AB ile işbirliğinin artırılmasının ülkenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Ayrıca Osmani, Sırbistan'ın Kosova'daki seçim süreçlerine yönelik sürekli ve yasa dışı müdahalelerinin uluslararası hukuka aykırı ve istikrarsızlaştırıcı eylemler olduğunu söyleyerek endişesini dile getirdi.

Von der Leyen'in değerlendirmesi

Ursula von der Leyen, Kosova ziyaretiyle ilgili olarak Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin AB'ye katıldığı bir geleceğe olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Von der Leyen, bunun gerçekleşmesi için Kosova'nın güçlü kurumlar inşa etmeyi sürdürmesi gerektiğine ve ülke içindeki gerginliklerin azaltılması gerektiğine dikkat çekti. Von der Leyen ayrıca Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de görüştü.

AB tedbirlerinin geçmişi ve güncel durum

Avrupa Birliği, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Bu tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, mayıs ayında Kosova'ya yönelik 2023'ten beri uyguladıkları cezai tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya başladıklarını duyurmuştu.

Kosova, AB'ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022'de teslim etmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (solda), başkent Priştine'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i (sağda) kabul etti.

