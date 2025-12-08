DOLAR
42,54 0%
EURO
49,62 0%
ALTIN
5.759,54 0%
BITCOIN
3.899.221,23 0%

Osmaniye'de 2 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şüphelisi Takside Yakalandı

Osmaniye'de Mersin'deki dolandırıcılık şüphelisi H.Y., yaklaşık 2 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasıyla takside yakalandı; şüpheli Mersin'e teslim edildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:54
Osmaniye'de 2 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şüphelisi Takside Yakalandı

Osmaniye'de 2 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şüphelisi Takside Yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de gerçekleştirilen dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak tespit edilen H.Y.'nin Osmaniye'ye geldiğini belirledi. Şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada, çeşitli suçlardan 13 adet kaydı bulunan şüphelinin yanında yaklaşık 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu taksi içerisinde yakalanan H.Y.'nin üzerindeki para ve ziynet eşyaları muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs ve ele geçirilen değerli eşyalar, işlemlerin ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sarıbuva: 'Osmaniye’den geçit yok'

Osmaniye Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, başarılı operasyonun ardından ilgili personeli makamında kabul ederek özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Sarıbuva, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen hediyeleri personele takdim ederek iki il emniyeti arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

OSMANİYE’DE 2 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİNİ TAKSİDE YAKALADI

OSMANİYE’DE 2 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİNİ TAKSİDE YAKALADI

OSMANİYE’DE 2 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİNİ TAKSİDE YAKALADI

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibi Tutuklandı
2
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
3
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü
4
İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez
5
Burdur'da alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaçtı — 2.26 promil ile yakalandı
6
Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi