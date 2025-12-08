Osmaniye'de 2 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Şüphelisi Takside Yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de gerçekleştirilen dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak tespit edilen H.Y.'nin Osmaniye'ye geldiğini belirledi. Şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada, çeşitli suçlardan 13 adet kaydı bulunan şüphelinin yanında yaklaşık 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu taksi içerisinde yakalanan H.Y.'nin üzerindeki para ve ziynet eşyaları muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs ve ele geçirilen değerli eşyalar, işlemlerin ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sarıbuva: 'Osmaniye’den geçit yok'

Osmaniye Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, başarılı operasyonun ardından ilgili personeli makamında kabul ederek özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Sarıbuva, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen hediyeleri personele takdim ederek iki il emniyeti arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

