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Osmaniye'de 26 Engelli Birey Bir Günlüğüne Asker Oldu

Osmaniye'de düzenlenen temsili askerlik uygulamasıyla 26 engelli genç, bir günlük askerlik deneyimi yaşadı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 19:30
Osmaniye'de 26 Engelli Birey Bir Günlüğüne Asker Oldu

Osmaniye'de 26 Engelli Birey Bir Günlük Askerlik Sevincini Yaşadı

Osmaniye'de 26 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamındaki özel bir törende bir günlüğüne askerlik yaptı. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gençler görevliler eşliğinde üniformalarını giyerek askerlik onurunu yaşadı.

Tören Duygusal Anlara Sahne Oldu

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Jandarma personeli eşliğinde yemin eden gençler, bir günlüğüne asker olmanın gururunu ve mutluluğunu hissetti. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, temsili askerlik yemin töreninin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şanlı Türk Ordusu'nun Onurunu Yaşadılar

Vali Yılmaz, “Bu gençlerin bir günlüğüne de olsa yaşadıkları deneyimi asla unutmayacaklarına inanıyorum. Şanlı Türk ordusu, kahramanlığı ve vatan sevgisiyle tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Her Türk gencinin bu onurlu orduda yer almanın gururunu yaşaması son derece önemlidir. Bu gururu yaşayan 26 evladımızı kutluyorum.” dedi.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği törende, duygu dolu anlar yaşandı. Engelli bireylerin mutluluğu, aileleri ve katılımcılar tarafından coşku ile karşılandı.

Osmaniye'de 26 engelli birey, bir günlüğüne asker oldu. Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz...

Osmaniye'de 26 engelli birey, bir günlüğüne asker oldu. Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz (solda) da katıldı.

Osmaniye'de 26 engelli birey, bir günlüğüne asker oldu. Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz...

Osmaniye'de 26 engelli birey, bir günlüğüne asker oldu. Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz (solda) da katıldı.

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