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Osmaniye'de 27 Yeni Köy Evi Depremzedelere Teslim Edildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tamamlanan 27 köy evi, depremzedelere düzenlenen törenle teslim edildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:05
Osmaniye'de 27 Yeni Köy Evi Depremzedelere Teslim Edildi

Osmaniye'de Depremzedelere Yeni Evler

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenenler için yapımı tamamlanan 27 köy evi, gerçekleştirilen bir törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Törene Katılım ve Açıklamalar

Vali Erdinç Yılmaz, TOKİ tarafından Alibeyli köyünde inşa edilen konutların anahtar teslim törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, tamamlanan konutların hak sahiplerine verilmesine devam ettiklerini vurguladı.

Vali Yılmaz, “Sumbas ilçemizdeki 27 konutun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Huzur, mutluluk içinde otursunlar inşallah” diyerek, tüm hak sahipleri konutlarına kavuşuncaya kadar çalışmaların süreceğini belirtti.

Anahtarlar Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Törende, Vali Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy da yer aldı ve hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim ettiler.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapımı tamamlanan 27 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere...

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapımı tamamlanan 27 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapımı tamamlanan 27 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere...

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapımı tamamlanan 27 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

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