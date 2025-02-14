Osmaniye'de Bacadan Düşen Köpek Yavrusu İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Osmaniye'de Dram Bir Kurtarma Operasyonu

Osmaniye'nin Mevlana Mahallesi'nde bir köpek yavrusu, bacadan düşerek soba borusuna sıkıştı. Ev sahibinin sobayı yakmak istediği sırada borulardan gelen ses, durumu fark etmesini sağladı.

İtfaiye Ekibinin Hızlı Müdahalesi

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuran ev sahibi, derhal itfaiye ekiplerinin adrese sevk edilmesini sağladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yapılan incelemede, köpek yavrusunun bacadan düşerek soba borusuna sıkıştığını tespit etti.

Boru bağlantılarını dikkatlice sökerek yaşam mücadelesi veren köpeği kurtarma çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri, başarılı bir operasyonla yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay, hayvan severler arasında sevinçle karşılanırken, köpek yavrusunun sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Bu tür olayların önüne geçmek için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.