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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. Operasyon detayları ve yakalanan kişiler hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:16
Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu Başarıya Ulaştı

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen zanlıların, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te saklandıklarını belirleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Detaylı Operasyon Gerçekleştirildi

Yapılan operasyon sırasında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, adreslerdeki dijital materyallere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini açıkladı.

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