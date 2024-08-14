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Osmaniye'de Deprem Konutları Sahiplerine Teslim Edildi

Düziçi'nde 60 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi, toplamda 365 konut inşa edilmesi planlanıyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 17:46
Osmaniye'de Deprem Konutları Sahiplerine Teslim Edildi

Osmaniye'de Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tamamlanan 60 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi. Tören, Gökçayır Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz'dan Açıklama

Vali Erdinç Yılmaz, projede toplamda 365 konutun yapılacağını belirtti. Yılmaz, "Konutlarımız, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Anahtarlar Sahiplerine Teslim Edildi

Törende, Vali Yılmaz ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy 60 hak sahibine evlerinin anahtarlarını teslim etti. Vali Yılmaz, aynı zamanda vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Törene Katılanlar

Törene, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 60 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 60 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi. Vali Erdinç Yılmaz (sağda), sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 60 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 60 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi. Vali Erdinç Yılmaz (sağda), sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 60 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yapımı tamamlanan 60 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi. Vali Erdinç Yılmaz (sağda), sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

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