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Osmaniye'de Devrilen Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 00:11
Osmaniye'de Devrilen Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Osmaniye'de Üzücü Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay, Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde gerçekleşti.

Sürücü Adem C. yönetimindeki 48 AIA 715 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu öncelikle yol kenarındaki bir ağaca çarparak tarlaya devrildi.

Kaza sonrası, sürücü Adem C. ve araçta bulunan Muhammed M. yaralandı. Olay yerine intikal eden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, hemen müdahaleye başladı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak, sürücü Adem C. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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