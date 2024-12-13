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Osmaniye'de Eşini Boğarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de eşini boğarak öldüren Şahin K. tutuklandı, cinayet olayında detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:46
Osmaniye'de Eşini Boğarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de Korkunç Cinayet

Osmaniye'de meydana gelen üzücü bir olayda, Şahin K., eşi Hayriye K.'yi boğarak öldürdü. Olay, 17079 Sokak'taki evlerinde düne gece saatlerinde gerçekleşti.

Polis Merkezine Başvurdu

Şahin K., cinayetin ardından hemen polis merkezine giderek eşi Hayriye K.'yi öldürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf sonrasında, olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye K.'nın cansız bedenini buldu.

Zanlı, Adliyeye Sevk Edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şahin K., adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Kadının cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne otopsi için kaldırıldı.

Bu olay, Osmaniye'de gündeme bomba gibi düştü ve cinayet soruşturması devam ediyor.

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