Osmaniye'de Feci Otobüs-Tır Kazasında Ölenlerin İsimleri Açıklandı

Osmaniye Bahçe'de E-90'da otobüs-tır çarpışmasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 11 yaralandı; ölenlerin isimleri ve memleketleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:14
Osmaniye'de Feci Otobüs-Tır Kazasında Ölenlerin İsimleri Açıklandı

Osmaniye'de Feci Otobüs-Tır Kazasında Ölenlerin İsimleri Açıklandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabah saat 05.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinde meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, saat 05.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinde meydana geldi. H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte durdu. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan ve İzmir-Gaziantep seferini yapan A.A. (42) idaresindeki 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, duran çekiciye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere sevk etti. İlk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken 7 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenler

Esma Atlar (37) - Gaziantep

Mehmet Kızıldoğan (42) - Kahramanmaraş

Ahmet Keske (19) - Kilis

Nezihe Avcu (55) - Konya

Ökkeş Acet (56) - Gaziantep

Yaşar Doğan (59) - Gaziantep

Eda Bayrak (36) - Gaziantep

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OSMANİYE’DEKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

OSMANİYE’DEKİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi