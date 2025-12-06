Osmaniye'de Feci Otobüs-Tır Kazasında Ölenlerin İsimleri Açıklandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabah saat 05.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinde meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, saat 05.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinde meydana geldi. H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte durdu. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan ve İzmir-Gaziantep seferini yapan A.A. (42) idaresindeki 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, duran çekiciye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere sevk etti. İlk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken 7 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenler

Esma Atlar (37) - Gaziantep

Mehmet Kızıldoğan (42) - Kahramanmaraş

Ahmet Keske (19) - Kilis

Nezihe Avcu (55) - Konya

Ökkeş Acet (56) - Gaziantep

Yaşar Doğan (59) - Gaziantep

Eda Bayrak (36) - Gaziantep

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

