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Osmaniye'de Filistin'e Destek için Araç Konvoyu Düzenlendi

Osmaniye'de düzenlenen araç konvoyuyla Filistin'e destek verildi. Konvoyda yapılan konuşmalarda zulüm ve İsrail saldırıları kınandı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 22:46
Osmaniye'de Filistin'e Destek için Araç Konvoyu Düzenlendi

Osmaniye'de Filistin'e Destek Konvoyu Organize Edildi

Osmaniye'de, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek amacıyla düzenlenen araç konvoyu büyük bir katılımla gerçekleşti. Yedi Ocak Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde toplanan vatandaşlar, araçlarını Türk ve Filistin bayraklarıyla donattı.

Konvoy, daha sonra Millet Bahçesi'nde bulunan Cebelibereket Camisi önüne kadar ilerleyerek katılımcılara bir araya gelme fırsatı sundu.

İnsanlığa Çağrı

Grup adına konuşan Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Bünyamin Dağ, Filistin için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Dağ, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu 60 bin kişinin şehit olduğunu, 125 bin kişinin yaralandığını ve binlerce kişiden haber alınamadığını belirtti.

Dağ, ayrıca, “Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler ve okullar siyonistlerin hedefinde.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Uluslararası Sularda Saldırı

Gazze'ye insani yardımların geçişinin İsrail tarafından engellendiğini ifade eden Dağ, içindeki 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu “Madleen” gemisine düzenlenen saldırının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Dağ, “İsrail, zulme ve işgale devam ediyor. Uluslararası sularda cesur arkadaşlarımıza yapılan saldırı bunun en somut örneğidir.” sözleriyle, bu duruma tepki gösterdi.

Bünyamin Dağ, “Tüm kalbimizle bu cesur ve fedakar insanlarımızın yanındayız” diyerek, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti.

Osmaniye'de sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

Osmaniye'de sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

Osmaniye'de sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

Osmaniye'de sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

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