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Osmaniye'de Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: Sürücü Gözaltına Alındı

Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 12:29
Osmaniye'de Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: Sürücü Gözaltına Alındı

Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Osmaniye'de yapılan başarılı bir operasyonla, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği bu operasyonda, A.D. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü durduruldu.

Operasyonun Detayları

Yolcu otobüsünde yapılan detaylı aramada, koltukların altına gizlenmiş halde 153 adet elektronik sigara, 300 puro, 105 paket sigara, 900 paket elektronik sigara tütünü ve 30 paket puro tütününe ulaşıldı. Bu bulgular, gümrük kurallarının ihlal edildiğini açıkça gösteriyor.

Olay sonrası sürücü A.D. gözaltına alınarak, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Bu tip kaçakçılık olaylarının önüne geçmek amacıyla emniyet güçleri, denetimlerini artırmaya devam ediyor.

Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara ele geçirilen yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı. Araçta...

Osmaniye'de gümrük kaçağı sigara ele geçirilen yolcu otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, yolcu koltuklarının altına gizlenmiş gümrük kaçağı 153 elektronik sigara, 300 puro, 105 paket sigara ile 900 paket elektronik sigara tütünü ve 30 paket puro tütünü ele geçirildi.

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